В Кремлевском дворце открылась экспозиция лос-анджелесского музея Grammy — одной из самых авторитетных музыкальных премий в мире.

Особое внимание организаторы уделили направлению рок-музыки. На выставке представят сценические костюмы Мадонны, Уитни Хьюстон, Шер, Майкла Джексона, гитары участника группы Iron Maiden Адриана Смита и основателя Rainbow Ричи Блэкмора. Посетители смогут также увидеть постеры премии от художников, фотографии победителей Grammy.

Экспозиция приурочена к вручению Российской национальной музыкальной премии. Мероприятие состоится 13 декабря в Кремлевском дворце.

16 декабря выставку перенесут в Смоленский пассаж. Здесь она будет открыта для всех желающих до 4 февраля 2018 года.

Источник: ТАСС