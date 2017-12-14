В «Меге Теплый Стан» открывается пространство Underline. Оно объединит магазины Instagram-брендов, капсульные коллекции ИКЕА, бьюти-зону, барбершоп, кофеспот, детокс-бар, лекторий и коворкинг.

В Underline также откроются «Республика», IKEA, Double B, Topgun и 365 detox. Кроме того, здесь будут проходить встречи с популярными блогерами, закрытые показы, киносессии, диджей-сеты и многое другое.

Открытие состоится 16 декабря. На торжественном мероприятии Иван Дорн и Дарья Малыгина отыграют диджей-сеты, а участники шоу «Танцы» на ТНТ устроят танцевальный баттл.

Источник: представители Underline