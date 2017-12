23 декабря в «Экспоцентре» пройдет очередной игровой фестиваль WG Fest от издателя и разработчика Wargaming.

На фестивале будет восемь игровых зон, посвященных отдельным продуктам Wargaming: World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes и другим. В зоне Neurogaming состоится финал турнира в виртуальной реальности по шутеру RevolVR. Он проводится в России впервые.

Также на WG Fest пройдет финальный матч глобального турнира World of Tanks.

На фестивале выступят Елена Темникова, Баста и «Нейромонах Феофан». Имя еще одного музыканта организаторы пока держат в секрете. Вдобавок к этому перед посетителями выступит «Квартет И». Победители квеста от WG Fest смогут сфотографироваться с актерами.

Купить билеты на WG Fest, а также узнать более подробную информацию о мероприятии можно здесь.

Источник: «АфишаDaily»