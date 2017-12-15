В сталинской высотке на Кудринской площади открылся первый шахматный клуб c баром World Chess Club Moscow.

Клуб ориентирован на випстеров — новое поколение поклонников шахмат. Сыграть партию можно с друзьями, другими гостями, также можно взять урок у тренера по шахматам. В барном меню — коктейли, названные в честь чемпионов мира по шахматам.

«В течение десятков лет в мире шахматные клубы были только для детей и пенсионеров. Аудитория посетителей „Стрелки“, „Симачева“, „Менделеева“, бара „Вода“, кооператива „Черный“ и заседаний советов директоров теперь получит свой шахматный клуб. Для нас (да и для всего спорта) это эксперимент. На данный момент это ужасно симпатичный гибрид Soho House, библиотеки, спортивного бара и ВИП-зоны, на стене которой написано неоном „Я люблю тебя и шахматы“. И еще здесь будет один из лучших баров Москвы», — рассказал о проекте CEO World Chess Илья Мерензон.

Посетить заведение можно бесплатно. Кроме того, можно оформить членскую карту — она дает доступ на закрытые мероприятия: лекции, сеансы одновременной игры с выдающимися гроссмейстерами и турниры.

С 21 декабря и во время новогодних праздников клуб работает ежедневно с 12:00 до полуночи, а в пятницу и субботу — до 02:00.

Источник: представители клуба