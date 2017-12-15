В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков на Волхонке, 14, состоится выставка работ Уильяма Генри Фокса Тальбота «У истоков фотографии». Она будет открыта с 6 февраля по 9 апреля.

На выставке представят около 150 фотографических бумажных отпечатков и негативов из собрания Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне, в том числе снимки из альбомов «Карандаш природы» и «Солнечные картинки Шотландии». Кроме того, посетители галереи увидят фотоотпечатки, сделанные Тальботом в 1840–1846 годах.

Уильям Генри Фокс Тальбот — английский физик и химик. Тальбот изобрел калотипию, впервые позволившую тиражировать фотоснимки путем получения на светочувствительном материале сначала негативного изображения, а затем неограниченного числа позитивных копий.

Источник: пресс-служба Пушкинского музея