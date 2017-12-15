Сеть кинотеатров «Москино» Департамента культуры Москвы с 25 декабря по 10 января проведет бесплатные показы мультфильмов, сказок, советских комедий и семейных фильмов.

Фильмы будут показывать с 10:00 до 17:00 в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Молодежный» и «Тула».

В кинотеатрах покажут мультфильм по мотивам рассказов шведского детского писателя Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус: лучшее на свете Рождество», советские фильмы «Новогодние приключения Маши и Вити», «Морозко», «Старик Хоттабыч» и другие.

Всего пройдет 137 бесплатных кинопоказов. Подробное расписание сеансов представлено на сайте сети кинотеатров.

Источник: «Москино»