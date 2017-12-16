Посетители столичного музее-заповеднике «Царицыно» смогут покататься на санях с северными оленями, сибирскими хаски и лошадьми.

«Зимой в «Царицыно» можно будет не только кататься на лыжах и тюбинге, но и на санях, запряженных северными оленями, сибирскими хаски и конями. Катания будут организованы только по выходным и праздничным дням с 12:00 и 18:00», --- пояснили в пресс-службе заповедника.

Санные маршруты запустят в парке 22 декабря. Санями с оленями будут управлять профессиональные каюры в национальной одежде, а собачьими упряжками – опытные кинологи.

К Новому году в парке установят световой тоннель длиной 200 метров и арт-объекты для селфи. Главную аллею парка подсветят праздничной иллюминацией. А с 22 декабря по 8 января в музее-заповеднике будет работать новогодний маркет.

Источник: агентство «Москва»