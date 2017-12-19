В Московском зоопарке 24 декабря впервые состоится новогодняя ярмарка. Мероприятие состоится в отреставрированном здании музея-особняка «Дом Клюева».

В программе: мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и карнавальных масок, скрапбукингу, декупажу и раскрашиванию имбирных пряников. В подарок для друзей и родственников здесь можно будет приобрести сувениры ручной работы.

Для гостей на празднике будут звучать рождественские мелодии в исполнении струнного квартета.

Откроется мероприятие в 10:30 и продлится до 17:00. Подробная программа размещена здесь.

Вход свободный по билету Московского зоопарка. Записаться на мастер-классы можно по телефону: +7 (925) 604–95–00.

Источник: Facebook