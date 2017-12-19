В усадьбе Лопухиных пройдет художественная выставка «Николай Рерих. Восхождение».

В экспозицию войдет около 190 полотен живописца — от ранних исторических произведений до философских пейзажей и картин-притч. Отдельный раздел посвятят работам о сохранении культурного наследия и духовных исканиях Рериха.

Часть выставки состоит из полотен, предоставленных в том числе Русским музеем, Третьяковской галереей и Музеем Рериха в Нью-Йорке. Среди выставленных картин — такие знаковые работы художника, как «Мадонна Орифламма» и «Святой Франциск».

Мероприятие продлится до 17 января.

Источник: агентство «Москва»