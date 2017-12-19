Производитель настольных игр Hobby World выяснил, в какие настольные игры предпочитают играть россияне.

Игры Город

«Манчкин», «Эпичные схватки боевых магов: Бесчинство в замке Спрутобойни и Битва на горе Черепламени», «Игра Престолов. Второе издание», «Соображарий Два» Москва

«Манчкин», «Ужас Аркхэма», «Ужас Кингспорта», «Каркассон», Pathfinder, «Соображарий» Санкт-Петербург

«Манчкин», «Во славу Одина», «Эпичные схватки боевых магов: Бесчинство в замке Спрутобойни и Битва на горе Черепламени», «Мачи Коро» Новосибирск

«Манчкин», Master of Oreon, «Ужас Аркхэма», «Бэнг!», «Игра Престолов. Второе издание» Екатеринбург

«Манчкин», «Игра Престолов. Второе издание», «Эпичные схватки боевых магов: Битва на горе Черепламени», «Descent: Странствия во Тьме», «Каркассон. Королевский подарок» Нижний Новгород

«Манчкин», Pathfinder, «Берсерк.Герои», Runebound, «Эпичные схватки боевых магов: Битва на горе Черепламени» Казань

«Манчкин-Фу», «Ужас Аркхэма», «Small World. Маленький мир», Warhammer 40000: Know No Fear, «Время приключений. Карточные войны: Финн против Джейка» Челябинск

«Колонизаторы», «Манчкин Делюкс», «Эпичные схватки боевых магов: Бесчинство в замке Спрутобойни», Warhammer Underworlds Shadespire, «Ужас Аркхэма. Ужас Кингспорта» Омск

«Манчкин», «Берсерк.Герои», Magic The Gathering, «Игра Престолов. Второе издание», «Соображарий» Самара

«Ужас Аркхэма» и «Ужас Аркхэма. Ужас Кингспорта», «Манчкин», «Манчкин Чудо-монстры», «Древний ужас» Ростов-на-Дону

Согласно исследованию, 46 % жителей Центрального федерального округа предпочитают динамичные игры с элементами стратегии и легкими правилами. В Северо-Западном регионе 35 % жителей любят семейные игры-стратегии, а в Южном федеральном округе — кооперативные игры (более 52 % покупателей).

В Поволжье выбирают приключенческие стратегические игры с рыцарями и чудовищами, а также коллекционные карточные. В Уральском федеральном округе жители играют как в игры-стратегии, так и в игры на кооперацию. На Дальнем Востоке и в Сибири предпочитают стратегии: более 60 % выбранных игр в регионе относятся к этой категории.

Исследование основано на анализе поведения более 150 тысяч посетителей сайта Hobby World за июнь — ноябрь 2017 года.

Источник: Hobby World