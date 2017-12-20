«Кинопоиск» назвал лучшие, по мнению россиян, фильмы и мультфильмы, вышедшие в прокат в 2017 году.

Лучшие отечественные фильмы

Место Фильм

«Аритмия»

«Салют-7»

«Время первых»

«Нелюбовь»

«Последний богатырь»

Лучшие иностранные фильмы

Место Фильм

«Ла-Ла Ленд»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Собачья жизнь»

«Тор: Рагнарёк»

«Одаренная»

Лучшие мультфильмы

Место Мультфильм

«Тайна Коко»

«Твое имя»

«Зверопой»

«Тачки-3»

«Лего Фильм: Бэтмен»

В общей сложности специалисты «Кинопоиска» проанализировали оценки 398 полнометражных картин, которые вышли в прокат в России с 1 января по 7 декабря 2017 года.

Также в компании составили рейтинг наиболее популярных среди россиян актеров и актрис. В отечественный топ попали Александр Петров, Александра Бортич, Данила Козловский, Павел Прилучный и Любовь Аксенова, а в зарубежный — Том Харди, Райан Гослинг, Джеймс Макэвой, Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз.

Источник: «Кинопоиск»