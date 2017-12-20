Какие фильмы 2017 года больше всего понравились россиянам
«Кинопоиск» назвал лучшие, по мнению россиян, фильмы и мультфильмы, вышедшие в прокат в 2017 году.
Лучшие отечественные фильмы
Место
Фильм
«Аритмия»
«Салют-7»
«Время первых»
«Нелюбовь»
«Последний богатырь»
Лучшие иностранные фильмы
Место
Фильм
«Ла-Ла Ленд»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Собачья жизнь»
«Тор: Рагнарёк»
«Одаренная»
Лучшие мультфильмы
Место
Мультфильм
«Тайна Коко»
«Твое имя»
«Зверопой»
«Тачки-3»
«Лего Фильм: Бэтмен»
В общей сложности специалисты «Кинопоиска» проанализировали оценки 398 полнометражных картин, которые вышли в прокат в России с 1 января по 7 декабря 2017 года.
Также в компании составили рейтинг наиболее популярных среди россиян актеров и актрис. В отечественный топ попали Александр Петров, Александра Бортич, Данила Козловский, Павел Прилучный и Любовь Аксенова, а в зарубежный — Том Харди, Райан Гослинг, Джеймс Макэвой, Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз.
Источник: «Кинопоиск»
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