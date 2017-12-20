Теперь отправить письма Деду Морозу можно через специальные почтовые ящики. Они установлены в парках «Фили», «Сокольники», 50-летия Октября, парке Олимпийской деревни и Бабушкинском парке.

Ящики выкрашены в красный цвет, на них написано: «Почта Деда Мороза. С Новым 2018 годом, Москва!».

mos.ru

В парке «Фили» почта открылась рядом с главной сценой у елки, в парке 50-летия Октября — возле катка, в парке Олимпийской деревни — на главной аллее, а в «Сокольниках» — на Фонтанной площади. В Бабушкинском парке ящик установили возле главной елки.

В Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря, а во всех остальных парках — до 30 декабря.

На конверте нужно указать свой обратный адрес и индекс, а также написать адрес резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы