На гастрономической ярмарке на ВДНХ продадут новогодние деликатесы со всего мира
На площади промышленности ВДНХ 22 декабря откроется гастрономическая ярмарка.
В 15 ярмарочных домиках появятся проекты разных кухонь мира, в том числе, деликатесы к новогоднему столу из мяса кабана, лося, оленя или медведя.
Гости смогут купить блюда чешской кухни (сосиски, шпикачки, колбасы и гуляш), испанские пончики, татарскую выпечку, плов, а также новогодние сувениры. Выпить здесь можно будет глинтвейн, горячий пунш, чай с разнообразными вкусами, горячий шоколад, какао с маршмеллоу, а также согревающий лимонад.
Ярмарка будет работать с 11:00 до 23:00 в будние дни, с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. В новогоднюю ночь до 3:00. 25 декабря — технический день.
Источник: информагентство «Москва»
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