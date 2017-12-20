На площади промышленности ВДНХ 22 декабря откроется гастрономическая ярмарка.

В 15 ярмарочных домиках появятся проекты разных кухонь мира, в том числе, деликатесы к новогоднему столу из мяса кабана, лося, оленя или медведя.

Гости смогут купить блюда чешской кухни (сосиски, шпикачки, колбасы и гуляш), испанские пончики, татарскую выпечку, плов, а также новогодние сувениры. Выпить здесь можно будет глинтвейн, горячий пунш, чай с разнообразными вкусами, горячий шоколад, какао с маршмеллоу, а также согревающий лимонад.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 23:00 в будние дни, с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. В новогоднюю ночь до 3:00. 25 декабря — технический день.

Источник: информагентство «Москва»