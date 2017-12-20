ВДНХ анонсировал программу на новогоднюю ночь.

На сцене Главного катка, оформленной в виде ракеты, выступит музыкальный коллектив Lucille Crew, а сразу после боя курантов и праздничного фейерверка — группа OSOG из Израиля и электронный проект N.O.H.A.

Каждый час на катке будут проводиться танцевальные мастер-классы, а после них — танцевальные флешмобы.

Главная сцена будет одновременно и медийным полотном с космическими спецэффектами и лазерными установками. Здесь прозвучит новогоднее поздравление космонавтов с МКС.

Источник: информагентство «Москва»