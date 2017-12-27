Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для подведения итогов года.

С помощью приложения «Итоги года» каждый пользователь сможет узнать о своих рекордах в 2017 году. Сервис считает общее количество отметок «Нравится», просмотров, комментариев, подписчиков, новых друзей и записей за 2017 год, а также определяет самую популярную публикацию.

Итоги можно посчитать как для личной страницы, так и для любых администрируемых пользователем сообществ. При публикации на обложке приложения отобразятся четыре самые крупные цифры.

Источник: пресс-служба «ВКонтакте»