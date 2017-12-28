Социальная сеть «Одноклассники» добавила новую маску дополненной реальности с костюмом президента России Владимира Путина в приложение для прямых трансляций OK Live.

Теперь пользователи могут попасть на виртуальную Красную площадь, примерить костюм президента и произнести собственную новогоднюю речь в прямом эфире.

Новая маска уже доступна всем пользователям приложения на iOS и Android.

В 2017 году в OK Live уже добавили несколько праздничных масок. Пользователи могли примерить весенний венок на 8 Марта, шлем от скафандра на День космонавтики и пилотку на День Победы.

Источник: «Одноклассники»