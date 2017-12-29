Государственный исторический музей анонсировал новогоднюю программу с 29 декабря по 8 января 2018 года.

Для детей и взрослых проведут мастер-классы по настольным средневековым играм, экскурсии и концерт хоровой капеллы.

Так, 30 декабря состоится турнир по арабской версии шашек «Алькерк» и скандинавским шахматам «Тавлеи». Кроме того, в программе — экскурсии «Когда приходит Новый год?», «Рождество и Новолетие», «Сокровища Пражского Града», «Автомобиль Ленина», новогодние викторины и детский спектакль «Тайна ореха Кракатук, или Щелкунчик».

Участие в программе по входному билету. За некоторые мероприятия нужно будет доплатить отдельно. Полная программа праздника здесь.

Источник: Сайт музея