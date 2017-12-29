В честь юбилея «Коломенского» вход на все экспозиции будет бесплатным
Музей-заповедник «Коломенское» проведет акцию «95 открытий к 95-летию музея» 21 января.
В честь 95-летия «Коломенского» вход на все экспозиции сделают бесплатным. Посетителям расскажут об исторических памятниках, малоизвестные факты из жизни царских особ и представителей знатных родов.
Кроме того, реставраторы музея поделятся историями о русской иконописи и покажут оригиналы редчайших европейских изданий XVI-XVII веков.
Впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня, где когда-то собирались царские певчие.
Экскурсии проведут, в том числе, по постоянной экспозиции «Вехи истории «Коломенского», также организуют прогулки в музеях-усадьбах «Измайлово» и «Люблино». Для бесплатного участия нужна предварительная регистрация.
Источник: информагентство «Москва»
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