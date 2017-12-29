Музей-заповедник «Коломенское» проведет акцию «95 открытий к 95-летию музея» 21 января.

В честь 95-летия «Коломенского» вход на все экспозиции сделают бесплатным. Посетителям расскажут об исторических памятниках, малоизвестные факты из жизни царских особ и представителей знатных родов.

Кроме того, реставраторы музея поделятся историями о русской иконописи и покажут оригиналы редчайших европейских изданий XVI-XVII веков.

Впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня, где когда-то собирались царские певчие.

Экскурсии проведут, в том числе, по постоянной экспозиции «Вехи истории «Коломенского», также организуют прогулки в музеях-усадьбах «Измайлово» и «Люблино». Для бесплатного участия нужна предварительная регистрация.

Источник: информагентство «Москва»