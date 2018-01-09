В среду, 17 января, в Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка известного голливудского фотографа Дугласа Киркланда.

На экспозиции «За кулисами» в Большом зале покажут снимки киносъемок, которые проходили с 1960-х по 2010-е годы в Голливуде, а также известную серию фотографий Мэрилин Монро 1961 года.

Почти за 60 лет работы Киркланд задокументировал съемочный процесс более чем 170 голливудских картин, среди которых — «Титаник», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби». В его объектив попали, в частности, Брижит Бардо, Софи Лорен, Марлен Дитрих, Джейн Фонда, Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо.

Кроме того, специально для выставки представят серию фотографий о жизни и работе 79-летней Коко Шанель.

Посетить мероприятие можно до 15 апреля. Подробную информацию о выставке, расписание и билеты можно найти здесь.

Источник: Центр фотографии братьев Люмьер