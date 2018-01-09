В Дарвиновском музее 25 января откроется фотопроект «Токийские истории».

Экспозиция, состоящая из 150 фотографий Токио в период с 1980 по 2014 годы, приурочена к Году Японии в России. На выставке представлены черно-белые и цветные снимки, документальная и концептуальная фотография.

В проекте участвовали двадцать фотографов из Японии, Италии, России, США, Китая, Финляндии и Испании. Работы показывают, каким видят столицу Японии жители и гости.

Источник: информагентство «Москва»