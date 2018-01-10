ПАО «Московская городская телефонная сеть», входящая в группу МТС, и AMEDIA TV объявили о партнерстве. Теперь в ТВ-приставках МГТС появился онлайн-сервис Amediateka Home of HBO.

Пользователи сервиса получат круглосуточный доступ ко всем сериалам и фильмам онлайн-сервиса Amedia TV. Раньше им была доступна подписка только на телеканалы компании — AMEDIA Premium, AMEDIA HIT, А1 и А2.

Стоимость подписки на онлайн-сервис для абонентов МГТС составит 350 рублей в месяц. Оформить подписку на сервис Amediateka Home of HBO абоненты МГТС смогут в интерфейсе ТВ-приставки в разделе «Приложения».

ПАО «Московская городская телефонная сеть» — одна из крупнейших в Европе компаний фиксированной связи.

Источник: Amedia TV