В конгрессно-выставочном центре «Сокольники» 11 и 12 февраля пройдет выставка «Выстрел», посвященная стрельбе.

В программе мероприятия — встречи со стрелками, распродажа экипировки и снаряжения для стрельбы, презентации новых моделей оружия, игрового оборудования и исторических экспонатов.

Кроме того, гостей приглашают поучаствовать в мастер–классах. Здесь же оборудуют игровые и интерактивные зоны для профессионалов и новичков.

Среди участников «Выстрела» — организации, занимающиеся развитием стрелкового искусства, производители стрелковой продукции, спортивные команды и представители спецподразделений.

Источник: пресс-служба выставки