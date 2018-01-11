В Московском международном доме музыки начался фестиваль духовной музыки.

На форуме, организованном Владимиром Спиваковым и митрополитом Волоколамским Иларионом, до 24 января представят музыкальные традиции разных стран на Рождество.

На мероприятии выступит Московский Синодальный хор, который а капелла исполнит произведения Чеснокова, Рахманинова, Чайковского, Бортнянского, Кастальского. Во втором отделении — современное прочтение псалмов в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России и солистов Большого театра.

Кроме того, на фестивале ожидают хор мальчиков испанского монастыря Эскориал, хор Сретенского монастыря, а также Российский роговой оркестр, который играет на охотничьих рогах. Впервые в Москву приедет Альпийский мужской хор из Италии.

Источник: ТАСС