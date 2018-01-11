В 2017 году российское кино обновило рекорды по сборам и посещаемости, превысив показатели 2016 года в полтора раза.

По данным Фонда кино, кассовые сборы отечественных фильмов составили 13 миллиардов рублей, в то время как зарубежные фильмы собрали 40,5 миллиарда рублей, оставшись на уровне 2016 года. Посещаемость российских картин выросла на 55,4 %, достигнув 54,7 миллиона зрителей.

Доля национального кино превысила 25 % совокупной посещаемости кинотеатров и 24 % совокупных сборов. При этом в топ-10 самых кассовых фильмов года вошли три российские ленты: «Движение вверх», «Последний богатырь» и «Притяжение».

Источник: Фонд кино