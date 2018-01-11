Роскачество оценило 29 приложений на операционной системе Android и 30 на iOS по 109 критериям. Эксперты проверяли функциональность, удобство использования, безопасность и надежность приложений, а также их производительность, переносимость, информационные характеристики и сопровождаемость. The Village публикует топ-5 списка фитнес-сервисов для iOS и Android.

Приложения на iOS

Nike+ Training Club — тренировки и фитнес-планы

Freeletics Bodyweight — тренировка и фитнес

Приложения для Android

Тренировки Workout Trainer

Nike+ Training Club — тренировки и фитнес-планы

Jefit — личный фитнес-тренер

Источник: Роскачество