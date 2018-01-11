С 19 января по 18 февраля Москве в усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет выставка финалистов седьмого Международного конкурса фотографии Prix Pictet.

На выставке представят работы 12 финалистов из 7 стран: победителя премии Ричарда Мосса (Ирландия), Мэнди Баркера (Великобритания), Саскии Кронеберг (Германия), Беаты Гютшо (Германия), Ринко Каваути (Япония), Бенни Лама (Гонконг), Сохи Нишино (Япония), Сергея Пономарева (Россия), Томаса Руффа (Германия), Мунема Васифа (Бангладеш), Павла Вольберга (Россия) и Майкла Вульфа (Германия).

Усадьба находится по адресу: Улица Старая Басманная 23/9.

Премия Prix Pictet — один из самых престижных международных конкурсов в области фотографии. Призовой фонд Prix Pictet составляет 100 тысяч швейцарских франков.

Источник: организаторы выставки