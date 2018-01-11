С 27 по 28 января в Москве пройдет фестиваль современного искусства «Кот».

«Концепция, по прежнему, остается проста и незамысловата,это ее отсутствие!! Мы предлагаем всем желающим принять участие в этом безумии Искусства», — говорится в пресс-релизе к мероприятию.

На фестивале можно будет купить или продать, а также обменивать работы. На мероприятии будет представлена концептуальная экспозиция. Помимо этого, в программе заявлен медиа-арт, перформанс и выступления аудио-визуальных команд.

Часть средств, собранных на фестивале, пойдет в благотворительный фонд «Кот», на поддержку современного искусства. Присылать заявки на участие можно на [email protected]

Фестиваль пройдет в ДК Делай культуру по адресу: Новодмитровская улица, 1 строение 27. Вход свободный. Более подробную информацию можно узнать здесь.

Источник: официальная страница мероприятия в Facebook