В московском метрополитене в январе проведут две экскурсии об истории подземки.

Первое мероприятие «Как устроено метро. Электродепо “Красная Пресня”» пройдет 12 и 13 января. Гости узнают об истории работы Таганско-Краснопресненской линии и смогут выехать на поезде из депо на станцию «Белорусская».

Другая экскурсия — «Под землей сквозь годы» — состоится 13 и 14 января. Посетителям покажут одну из самых необычных станций и провезут от «Выставочной» до «Авиамоторной».

Стоимость полного билета на первую экскурсию составит 1000 рублей, льготный билет обойдется дешевле — 750 рублей. Билет на вторую прогулку стоит 550 рублей, также есть семейный тариф (двое взрослых и один ребенок или один взрослый и двое детей) за 1000 рублей.

Купить билеты можно онлайн или в кассах Музея Москвы. Предварительно нужно записаться по телефону: +7 (499) 321-70-71 (добавочный номер 72). Для прохода в депо нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Источник: Сайт мэрии Москвы