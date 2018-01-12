Департамент культуры Москвы утвердил список музеев, которые в 2018 году будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца.

Помимо крупных выставочных комплексов, посетить можно будет и небольшие музейные экспозиции. Всего свободный вход объявят 40 музейных площадок. Среди них — музеи «Садовое кольцо» и «Дом на набережной». Раз в месяц бесплатно можно попасть в музеи Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, а также в дом русского зарубежья или картинную галерею Ильи Глазунова. Впервые в этом году к мероприятию присоединится выставочный зал «Ковчег».

С полным списком участвующих в акции музеев можно ознакомиться здесь. Первый раз в этом году бесплатное посещение состоится 21 января.

Источник: Сайт мэрии Москвы