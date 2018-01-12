В Старый Новый год, который отмечается в ночь на 14 января, в Москве пройдет более 100 мероприятий.

Например, 13 января в библиотеке № 62 имени Пабло Неруды пройдет лекция о народных приметах, связанных с ночью Старого Нового года. Здесь же солист Московского Дома Романса исполнит зимние мелодии.

На выходных завершится фестиваль «Путешествие в Рождество»: 13 и 14 января в парке «Фили» состоятся кукольный спектакль «Кто украл огни на елке?», игры, викторины, катание на санях, запряженных лошадями, и рождественский фестиваль церковных хоров. Праздничные мероприятия запланированы также в Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском парках, парке Кузьминки и парке Красная Пресня.

В Парке Победы на Поклонной горе 13 января для гостей организуют интерактивную программу «Здравствуй, Старый Новый год», где расскажут о традициях празднования.

Старый Новый год по-французски отметят в усадьбе Влахернское-Кузьминки. На семейном концерте дети и взрослые смогут музицировать вместе с артистами. В программе — хороводы, дегустация блинов по французским рецептам и карнавал.

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в субботу, 13 января, покажут советскую комедию «Старый Новый год». А приглашенный москвовед подробнее расскажет о сценах из фильма.

Кроме того, гостей приглашают в галерею-мастерскую «Выхино»: здесь откроется выставка «Старый Новый Дом со львом». Экспозиция познакомит с музеем «Дом со львом».

Источник: ТАСС