В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 16 января пройдет лекция об отношении к The Beatles в СССР.

Посетителям расскажут о том, как творчество «ливерпульской четверки» проникало в СССР, и о попытках пресечь распространение битломании.

Прочтет лекцию музыкальный журналист, редактор раздела «Современная музыка» Colta — Денис Бояринов.

Начнется мероприятие в 19:00. Вход на лекцию свободный.

Источник: пресс-служба ВДНХ