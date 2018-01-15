В кинотеатрах сети «Москино» покажут фильмы с участием Вячеслава Тихонова. Мероприятия приурочены к 90-летию актера.

С 8 по 11 февраля кинотеатры «Березка», «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Тула» покажут 10 картин с участием актера. Среди них — киноленты Сергея Бондарчука «Война и мир» и «Они сражались за Родину», а также «Белый Бим Черное ухо» и «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого.

Подробное расписание сеансов доступно здесь. Перед кинопоказом необходима предварительная запись.

Источник: «Москино»