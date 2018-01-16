Московский академический музыкальный театр запустил постоянный просветительский проект «Студия».

Образовательная программа, приуроченная к 100-летию МАМТ, включает в себя обзорные экскурсии по театру с посещением технических служб и мастерских, где можно увидеть работу оркестра, хора, балетной и оперной трупп.

Также посетителям театра станут доступны открытые репетиции и встречи с создателями и участниками постановок. Кроме того, организаторы проекта подготовили специальную программу для детей, а в ближайшее время театр откроет набор в группу молодых критиков.

С подробной информацией о мероприятиях «Студии» можно ознакомиться на сайте театра.

Источник: ТАСС