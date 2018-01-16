В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ стартует цикл лекций факультета журналистики МГУ.

До конца января в рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» гостям расскажут о развитии теле- и радиожурналистики в исторической перспективе.

Откроется курс 17 января лекцией «Радиотеатр вчера, сегодня, завтра», которую прочтет кандидат искусствоведения Екатерина Болотова. На второй встрече через неделю состоится лекция доктора филологических наук Галина Щепилова «Как мы смотрим телевизор?». Окончится зимний курс 31 января лекцией редактора телеканала «Культура» Андрея Райкина, который расскажет о документальном кино и телевизионной журналистике.

Начало всех лекций — в 19:00. Вход бесплатный.

Источник: пресс-служба ВДНХ