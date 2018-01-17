В Перовском парке заработает «Школа снежных искусств».

Темы занятий в этом сезоне расширят: преподаватель расскажет и покажет всем желающим, как создавать скульптуры, картины и украшения из снега.

Первое занятие состоится 20 января с 12:00 до 14:00 по адресу улица Лазо, владение 7, Перовский парк культуры и отдыха, главная сцена.

Занятия будут проходить в зависимости от погоды. Расписание доступно на официальном сайте парка.

Источник: пресс-служба Перовского парка