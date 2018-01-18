23 января заработает «Лекторий „КиноПоиска“».

«Лекторий „КиноПоиска“» — это серия кинопоказов и лекций об устройстве советского кино и кинопроизводства, а также показы советских фильмов.

Читать лекции будут кинокритик Николай Корнацкий, киновед Максим Семенов, старший научный сотрудник НИИ киноискусства при ВГИК Сергей Каптерев и старший научный сотрудник НИИ киноискусства Станислав Дединский.

Лекторий будет работать по адресу: улица Земляной Вал, 18–22, строение 2 (кинотеатр «Звезда»). Вход свободный. Расписание лекций, а также более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь.

Источник: «Москино»