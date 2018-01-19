С 25 по 29 января в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль молодого европейского кино «Горизонты».

На нем впервые в России покажут лучшие дебюты ведущих кинофестивалей Европы. Речь идет о фильмах, получившие призы на главных ежегодных смотрах: Каннском, Венецианском, Берлинском, Гетеборгском фестивалях.

За пять фестивальных дней в кинотеатре «Формула Кино Горизонт» покажут семь фильмов, созданных кинематографистами Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Германии, Греции, Польши и Франции. Все картины будут на языке оригинала с английскими и русскими субтитрами.

Билеты на фестиваль можно купить на сайте кинотеатров «Формула Кино». Более подробную информацию о фестивале можно узнать здесь.

Источник: PR-поддержка фестиваля «Горизонты» — Marfedor Bureau