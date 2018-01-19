В «Гараже» пройдет танцевальный конкурс «Пара Пара»
21 января с 15:00 до 16:30 в Центре современной культуры «Гараж» пройдет танцевальный конкурс «Пара Пара».
Участникам конкурса предстоит соревноваться в мастерстве японского танца «Пара Пара» на платформе популярной японской танцевальной видеоигры Dance Evolution. Трем финалистам вручат призы.
Более подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.
Танец «Пара Пара» появился в Японии в 1980-е под влиянием танцевальной молодежной субкультуры такэноко-дзоку, распространенной в квартале Харадзюку, — центре популярной культуры Токио.
Источник: Центр современной культуры «Гараж»
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