21 января с 15:00 до 16:30 в Центре современной культуры «Гараж» пройдет танцевальный конкурс «Пара Пара».

Участникам конкурса предстоит соревноваться в мастерстве японского танца «Пара Пара» на платформе популярной японской танцевальной видеоигры Dance Evolution. Трем финалистам вручат призы.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.

Танец «Пара Пара» появился в Японии в 1980-е под влиянием танцевальной молодежной субкультуры такэноко-дзоку, распространенной в квартале Харадзюку, — центре популярной культуры Токио.

Источник: Центр современной культуры «Гараж»