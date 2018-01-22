С 23 января по 25 февраля на «Винзаводе» пройдет выставка Ирины Кориной «Не только про тебя», которая завершит цикл мероприятий «Прощание с вечной молодостью» по случаю десятилетия площадки.

В своих работах Корина использует баннерную ткань, поликарбонат, профнастил, пластик и другие материалы для имитации природы. В своем новом проекте она расскажет о взаимодействии цивилизации и хаоса, воссоздав на территории «Винзавода» лесную рощу, горный утес и море.

Открытие выставки состоится во вторник, 23 января, в 19:00. Затем ее можно будет бесплатно посетить с 10:00 до 23:00 в любой день недели. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте ЦСИ.

Источник: пресс-служба «Винзавода»