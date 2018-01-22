На катке ВДНХ 27 января в четвертый раз пройдет благотворительный день.

В этот день посетители смогут поддержать подопечных фонда Константина Хабенского, фонда помощи хосписам «Вера» и фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». Оставить пожертвования можно в специальных боксах во всех павильонах катка. Кроме того, в фонды передадут средства, вырученные от продажи билетов за день.

В развлекательной программе — танцевальные мастер-классы, обучение катанию на коньках, традиционные карнавальные катания, а также благотворительная лотерея.

Гости смогут покататься вместе с подопечными благотворительных фондов: с детьми и подростками с особенностями развития или страдающими тяжелыми заболеваниями.

Источник: информагентство «Москва»