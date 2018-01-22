Образовательный проект «Москва глазами инженера» запустил спецпрограмму, посвященную советскому модернизму.

Новый проект подразумевает лекции и экскурсии в течение месяца. На одной из встреч посетитители побывают в Ажурном доме на Беговой и Доме на ножках.

Кроме того, основатель проекта Айрат Багаутдинов проведет трехчасовой ликбез по архитектуре московского модернизма.

С расписанием мероприятий и подробной программой можно ознакомиться здесь.

Источник: пресс-служба проекта