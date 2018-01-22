«Москва глазами инженера» запустила проект по советскому модернизму
Образовательный проект «Москва глазами инженера» запустил спецпрограмму, посвященную советскому модернизму.
Новый проект подразумевает лекции и экскурсии в течение месяца. На одной из встреч посетитители побывают в Ажурном доме на Беговой и Доме на ножках.
Кроме того, основатель проекта Айрат Багаутдинов проведет трехчасовой ликбез по архитектуре московского модернизма.
С расписанием мероприятий и подробной программой можно ознакомиться здесь.
Источник: пресс-служба проекта
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