Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина», премьера которой должна была состояться в России 25 января.

В министерстве сослались на пункт правил, который позволяет отозвать у прокатчика разрешение на показ картины «в случае выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством».

На переносе премьеры «Смерти Сталина» настаивали члены общественного совета при Минкультуры. «В ленте оскверняются наши исторически символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи прокатного удостоверения», — заявил один из членов совета после закрытого предпросмотра картины.

Замминистра культуры Владимир Аристархов в ответ на это утверждал, что комедия прошла проверку и никаких нарушений в ней нет.

Комедия «Смерть Сталина» основана на одноименном комиксе. Фильм рассказывает о хаосе, который начался в стране после смерти генсека. Главные роли в нем сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: ТАСС