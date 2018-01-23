В парках столицы можно будет прокатиться на оленьих и собачьих упряжках
Посетители московских парков «Измайловский», «Царицыно» и «Сокольники» смогут прокатиться на оленьих, собачьих и конных упряжках.
«С установлением постоянного снежного покрова в парках „Измайловский“, „Царицыно“ и „Сокольники“ гостей приглашают прокатиться на собачьих, конных и оленьих упряжках", — сообщили в Мосгорпарке.
Катание на упряжках платное, уточнили в ведомстве.
Кроме того, по выходным и праздничным дням в парке «Фили» и усадьбе Воронцово можно покататься на пони.
Источник: ТАСС
КомментарииПодписаться