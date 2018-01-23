Посетители московских парков «Измайловский», «Царицыно» и «Сокольники» смогут прокатиться на оленьих, собачьих и конных упряжках.

«С установлением постоянного снежного покрова в парках „Измайловский“, „Царицыно“ и „Сокольники“ гостей приглашают прокатиться на собачьих, конных и оленьих упряжках", — сообщили в Мосгорпарке.

Катание на упряжках платное, уточнили в ведомстве.

Кроме того, по выходным и праздничным дням в парке «Фили» и усадьбе Воронцово можно покататься на пони.

Источник: ТАСС