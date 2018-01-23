Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева номинировали на кинопремию «Оскар».

Картина претендует на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», в которой также представлены «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, шведский «Квадрат» Рубена Эстлунда, ливанский «Оскорбление» Зиада Дуэри и венгерский «О теле и душе» Ильдико Эньеди.

Больше всего номинаций — 13 — получила картина «Форма воды» Гильермо дель Торо, которая претендует на награду в категории «Лучший фильм». Кроме нее за «Оскар» в этой номинации поборется «Дюнкерк» Кристофера Нолана, претендующий на восемь статуэток, а также триумфатор прошедшего «Золотого глобуса» — фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, удостоившийся семи номинаций.

«Нелюбовь» Звягинцева также оказалась номинантом на премию «Золотой глобус», однако награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила немецкая картина «На пределе» Фатиха Акина.