К своему 15-летию фестиваль «Усадьба Jazz» запускает проект «Art свобода 1.0». В него войдут девять мероприятий.

Проект призван объединить представителей творческих профессий, театр и музыку. Первый концерт состоится 27 января в новом пространстве Театра наций.

«Здесь мы покажем самое экспериментальное, авангардное музыкальное искусство, объединив под своим флагом не только музыкантов, но и художников, хореографов, танцоров, перформеров, мастеров видеоарта и даже шаманов», — рассказала Мария Семушкина, основатель фестиваля «Усадьба Jazz».

Хедлайнерами фестиваля станут московская авангардная группа Moshchee и электронный дуэт Drojji. Его основали музыканты-импровизаторы Феликс Микенский и Андрей Гурьянов. Moshchee и Drojji сыграют совместный сет.

Концерт начнется в 19:30 по адресу Страстной бульвар, 12/2. Купить билеты можно здесь.

Источник: «Усадьба Jazz»