31 января в Московской школе нового кино открывается набор в режиссерскую лабораторию Изабель Штевер.

Изабель Штевер — режиссер и сценарист, ведущий преподаватель Немецкой академии кино и телевидения в Берлине DFFB и Киноакадемии Баден-Вюртемберга.

Она прочтет открытую лекцию «Если ты хочешь быть креативным, ты должен позволить себе быть глупым». На ней слушатели узнают, как проникает реальность в фильм, как может помочь импровизация в работе с актерами, а также какие методы можно применять при постановке любовных сцен.

Вход на лекцию бесплатный, но нужна предварительная регистрация. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь.

Источник: Московская школа нового кино