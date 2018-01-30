31 января в Музее истории русской водки в Измайловском кремле отпразднуют день рождения напитка.

В музее пройдут две бесплатные экскурсии — в 12:00 и 17:00. На них посетителям расскажут, почему русская водка имеет крепость в 40 градусов, как это связано с именем Дмитрия Менделеева и какое влияние напиток оказал на ход отечественной истории. Также гостям покажут макет средневекового самогонного аппарата и редкие экземпляры антикварных водочных бутылок, штофов, чарок, склянок и шкаликов. Посетители смогут принять участие в викторине и получить призы.

На праздник приглашают только лиц старше 21 года. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (499) 166–50–97 или электронной почте.

Источник: Музей истории русской водки