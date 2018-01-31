Центр творческих индустрий «Фабрика» 31 января приглашает на празднование дня рождения центра и открытие выставочного сезона.

В этот день в зале «АртХаус» начнется итоговая выставка Людмилы Горловой и группы ее соавторов и студентов — «Встречи на нейтральной полосе, или Аварийное включение». Здесь представят живопись и графику, создававшиеся в течение нескольких месяцев. В выставочном зале «Оливье» стартует выставка победителей программы «Фабричные мастерские. Сессия IV». Мероприятия продлятся в течение всего года. Коллектив Labs представит проект «You Are Here», сочетающий акустическое, воображаемое, историческое и институциональное измерения.

В праздничной программе также — традиционные акции центра. Например, пять любых книг из серии «Критические биографии» обойдутся в 1 500 рублей. За ту же цену можно купить пять книг из серии «Платон и Ко». Дешевле, за тысячу рублей — предлагают сразу пять репринтных и реконструированных детских книг 1920–1930-х годов. Книгу «The Irony Tower. Советские художники во времена гласности» можно будет приобрести за 250 рублей.

Вместе с тем «Фабрика» анонсировала проекты центра на будущий год. В феврале откроется спецпроект видеофестиваля «Сейчас&Потом» — «Digital Break. Выставка цифрового искусства Тайваня». А летом ЦТИ совместно с РГГУ примет участие в специальной программе VI Московской международной биеннале молодого искусства.

Начнется праздник в 19:00. Шоу-рум будет открыт до 21:00.

Источник: пресс-служба ЦТИ «Фабрика»