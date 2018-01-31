На «Флаконе» откроется бесплатная стимпанк-выставка «Мир зайцероботов»
Завтра, 1 февраля, на территории дизайн-завода «Флакон» откроется выставка «Мир зайцероботов».
Экспозицию составят иллюстрации современного японского художника Шинго Мацунумы, известного под псевдонимом Шичигоро-Синго. Сам Мацунума, рисующий в жанре стимпанк, называет главной темой своего творчества «сосуществование живого и неживого, органического и неорганического, симбиоз разных форм жизни».
Посетить выставку, которая продлится до 1 марта, можно бесплатно.
Источник: пресс-служба дизайн-завода «Флакон»
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