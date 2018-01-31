Завтра, 1 февраля, на территории дизайн-завода «Флакон» откроется выставка «Мир зайцероботов».

Экспозицию составят иллюстрации современного японского художника Шинго Мацунумы, известного под псевдонимом Шичигоро-Синго. Сам Мацунума, рисующий в жанре стимпанк, называет главной темой своего творчества «сосуществование живого и неживого, органического и неорганического, симбиоз разных форм жизни».

Посетить выставку, которая продлится до 1 марта, можно бесплатно.

Источник: пресс-служба дизайн-завода «Флакон»