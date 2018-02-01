В ночь с 22 на 23 февраля в московском клубе «Газгольдер» выступит Нина Кравиц — лучший диджей 2017 года по версии Mixmag.

Вместе с ней на вечеринке «Hi, Nina!» свои сеты представят электронный музыкант Филипп Горбачев, основатель проекта Resonance Никита Забелин и диджей Евгений Машков. Более размеренную музыку обеспечат София Родина, Денис Кораблев, Кевин Кук и D.A.L.I.

Вечеринка начнется в полночь и продлится до 12:00 пятницы. Стоимость входного билета — 1 500 рублей. Подробности — в фейсбуке.

Источник: High